Dünya Tiyatro Günü kapsamında Birinci Sanat ve İpek Denizli Sanat Atölyesi Ödülleri Dördüncü kez sahiplerini buldu.

Bu yıl Yaşam Boyu Meslek Onur Ödülü, Türk tiyatrosunun yaşayan efsanelerinden Cihan Ünal’a takdim edildi.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, Meral Tekin Birinci Salonu’nda gerçekleşen etkinlik bir dakikalık saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunması ile başladı.

Daha sonra Kıbrıs Türk tiyatrosuna önemli hizmetler veren ve ülkemizdeki tiyatronun sevilip gelişmesinde önemli rol oynayan Kıymet Karabiber, Hatice Tezcan, Derman Atik ve Türkey Öztiğin’e Meslek Başarı Ödülleri verildi.

Ertaç Hazer ve Feyzan Korur’un sunuculuğunu yaptığı etkinlikte dünya tiyatro günü geçmişini anlatan bir film gösterimi yer aldı.

Ardından açılış konuşmalarını İpek Denizli ve 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı Ertan Birinci yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da etkinlikte kısa bir konuşma yaptı..

Konuşmaların ardından ödüller verildi.

Önce Tiyatro sanatçısı Kıymet Karabiber’e ödülü Eski Başbakanlardan Sibel Siber ve CTP Milletvekili Fide Kürşat tarafından taktim edildi.

Derman Atik’in ödülünü ise CTP Milletvekili Asım Akansoy ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı verdi

Türkey Öztiğin’in ödülü ise CTP Milletvekili Fikri Toros ile Nazım Cet taktim etti.

Son olarak Hatice Tezcan’a ödülü Ertan Birincinin eşi Kıbrıs Genç TV ana haber spikeri Meliz Birinci ile Ceyhun Birinci verdi.

Etkinlikte müzisyen Selçuk Manecioğluna da UBP Milletvekili Hasan Taçoy tarafından ödül verildi.

Ödül töreninde ünlü sanatçı Cihan Ünal’ın öz geçmişi ile ilgili film izlendi ardından kendisine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından ödül taktim edildi.

Ödüllerin dağıtılmasının ardından Cihan Ünal kısa bir söyleşi gerçekleştirdi ve ünlü şairlerin şiirlerini seslendirdi.

Tören Cihan Ünal’ın seslendirdiği parçalarla sona erdi.