İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, bakanlık personeliyle bayramlaştı.

İçişleri Bakanlığı’nda yapılan bayramlaşma töreninde Oğuz, tüm personelin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bir süre sohbet etti. Bayramlaşma merasimine bürokratlar ve bakanlık müdürleri de katıldı.

Bakanlık personeli ile tek tek ilgilenerek bayramlarını kutlayan Oğuz bayramlaşma töreninden sonra yaptığı açıklamada, bakanlık bünyesindeki iş ve işlemlerin yürütülmesi için büyük bir özveriyle çalışan personele teşekkür etti.

Oğuz “Bakanlığımızın personeline sağlıklı ve huzurlu nice bayramları sevdikleriyle beraber kavuşmaları temenni ediyorum” dedi.