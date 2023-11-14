İçişleri Bakanı Dursun Oğuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 40’ıncı kuruluş yıldönümü dolayısı ile kutlama mesajı yayımladı.

Bakan Dursun Oğuz yayımladığı kutlama mesajında, Kıbrıs Türk halkı için dönüm noktası niteliğinde olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 40’ıncı yıldönümünü kutlamanın gururunu, onurunu ve mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının savaş döneminde verdiği çetin mücadelelerle ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin daimî desteğiyle, Kıbrıs’taki varlığa ve bütünlüğe sahip çıkıldığını belirten Oğuz, 15 Kasım 1983 tarihinde kendi kaderini tayin hakkına dayanarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ilan edildiğini ve kararlı bir şekilde egemenliğe sahip çıkıldığını hatırlattı.

15 Kasım 1983 tarihinin Kıbrıs Türk halkı için özgürlük anlamına geldiğini belirten Oğuz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilanı ile bugün ve yarınlar için atılan en büyük ve en önemli adım olduğunu söyledi.

Oğuz, Kıbrıs Türk tarafının her zaman olduğu gibi bugün de; Kıbrıs’ta iki tarafa eşit şartların sağlanması gerekliliğini savunduğunu ve gayretin bu yönde olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk tarafına yönelik yıllardır uygulanan adaletsizliklerin düzeltilmesi gerektiğini söyleyen Oğuz, “Kıbrıs Türk Halkının egemen eşitliği ve uluslararası eşit statüsü güvence altına alınmalıdır” dedi.

Oğuz açıklamasına şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk Halkının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazanması adına özveriyle mücadele eden Toplum Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anlar; gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbi duygularla kutluyorum”