Sanatçı Oktay Öksüzoğlu, İstanbul’da Üsküdar Pazartesi Sohbetleri’nin konuğu oldu.

Oktay Öksüzoğlu Kıbrıs Türklerinin mücadelesini anlattığı sohbetin yanısıra sivil toplum kuruluşlarında bir dizi temas yaptı, birlikte oldu ve Kıbrıs Türklerinin dünü, bugünü ve yarını hakkında bilgiler verdi.

Oktay Öksüzoğlu önce Küçükçekmece'de Avrasya Bir Vakfını ve Başkanı Şaban Gülbahar ile ASAM Vakfını ve Başkanı Eray Güçler ile bir araya geldi. Ardından Çemberlitaş'ta İstanbul Türk Ocağı'na konuk oldu. Son olarak da Eyüp'te bulunan Türkiye Milli Kültür Vakfı'nı ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı ile İstiklal marşı şairini KKTC'de tanıtmak için bir etkinlik düzenlenmesi için de hazırlık yapılması kararlaştırıldı.