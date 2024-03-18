Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci yaşadığı esnada çok sayıda bordo-mavili taraftar, sahaya girerek Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Bu olaylar, Avrupa basınında da geniş yer buldu.

İspanya İspanyol AS gazetesinin, 'Türkiye’de Skandal' başlığıyla duyurduğu haberde, “Trabzonspor’un pek çok taraftarı, bu pazar günü sahasındaki 3-2'lik mağlubiyetin ardından, Fenerbahçeli oyunculara saldırdı. Maçın sona ermesinin ardından Fenerbahçe oyuncuları ve teknik ekip sahada galibiyeti kutlamaya çalıştı ancak büyük bir grup Trabzonspor taraftarı sahaya girerek rakip takıma saldırdı.

Futbolcuların kendilerini savunması sonucu çıkan kavgada, oyuncular soyunma odasına kadar kendilerine eşlik eden güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı. Maç sırasında da gerginlik yaşanırken, hakem Halil Umut Meler, Trabzonsporlu taraftarların sahaya havai fişek ve bardak su atması nedeniyle oyunu birkaç kez durdurmuştu” ifadeleri kullanıldı.

Marca ise 'Bu ne ilk ne de son olacak' başlığını atarak, “Türk futbolundan bir kez daha üzücü görüntüler geliyor. Fenerbahçeli oyuncular saha ortasında galibiyeti kutladı. Trabzonspor taraftarları sahaya indi ve ortalık karıştı” denildi.

İngiltere İngiliz Daily Mail gazetesinde de Trabzon’da yaşanan saha olayları geniş yer buldu. Gazete, 'Şiddet sahneleri' baslığıyla verilen haberde, “Pazar gecesi Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı, Manchester United'ın eski orta saha oyuncusu Fred'in iki gol atmasının ardından Chelsea'nin eski forveti Michy Batshuayi'nin galibiyet golünü attığı dramatik Süper Lig karşılaşması bitişiyle patlak verdi.

Sahaya meşaleler ve başka nesneler fırlatan Trabzonspor taraftarları, son düdükten sonra saha içini işgal etti. Batshuayi'nin bir taraftara dönen tekme attığı görüldü, eski QPR yıldızı Bright Osayi-Samuel de taraftarlara karşılık verdi” değerlendirmesi yapıldı.

Portekiz Portekiz A Bola gazetesi ise 'Kaos, saf kaos' cümlelerine yer verdiği haberde, “Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının son düdüğüyle, ev sahibi taraftarlar ve konuk takım oyuncuları arasında inanılmaz şiddet sahnelerine sahne oldu.

Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı ve galibiyet golünü 87. dakikada Batshuayi kaydetti. Maçın bitiminden sonra Fenerbahçeliler, 3 puanı kazanmayı kutlamak için sahanın ortasında toplandı. İşte o zaman Trabzonspor taraftarları sahayı istila etmeye, rakip oyuncuları aramaya başladı ve oyun alanı, stadyumdaki yetkililerin önleyemediği gerçek bir meydan savaşına sahne oldu” diyerek okuyucularına olanları aktardı.

Almanya Alman Bild de 'Taraftarlarla oyuncu kavgası' başlığıyla öne çıkardığı haberine, “Fenerbahçe'nin, Trabzonspor'u 3-2 yenmesi son düdükten sonra fitili ateşledi. Yüzlerce Trabzonspor taraftarı sahaya hücum ederek Fenerli futbolculara saldırdı. Hatta bir Trabzonspor taraftarı köşe bayrağını alıp keskin köşeyle oyunculara saldırmaya çalıştı.

Fenerbahçeli profesyoneller ve hakemler son olarak güvenlik görevlileri tarafından soyunma odasına getirildi. Taraftarların sahaya cisim atması nedeniyle maç birçok kez yarıda kesilmek zorunda kalmıştı” açıklamalarıyla devam etti

İtalya İtalyan Tuttosport, 'Türkiye'de saçmalık, Fenerbahçe oyuncularına saldırı' başlığıyla anlatılan haber, “Türkiye'de inanılmaz şiddet vakası. Sahada Trabzonspor'a karşı galibiyeti kutlayan Fenerbahçeli oyuncular, ev sahibi taraftarların saldırısına uğradı. Türkiye Ligi'nin 30. haftasında deplasmanda 3-2 kazanan Edin Dzeko ve takım arkadaşları, kutlamalar sırasında saha ortasında temas kurmaya çalışan ev sahibi taraftarlarının saldırısına uğradı.

Trabzonspor taraftarları, takımının yenilgisini kesinleştiren bitiş düdüğünün ardından sahaya girerek rakip takım oyuncularının üzerine gelerek yasaklı maddelerle saldırdı. Gerçek bir kavga çıktı ve elde edilen önemli zaferi kutlayan oyunculara karşı inanılmaz şiddet sahneleri ve kargaşa ortaya çıktı” şeklinde paylaşıldı