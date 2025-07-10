AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi sabahı tarihi bir konuşma yapacağını belirterek, vatandaşları bu konuşmayı dinlemeye davet etti.

AA'nın aktardığına göre Ömer Çelik, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de demokrasinin ve cumhuriyetin korunması için tüm güvenlik birimlerinin görevlerinin başında olduğunu belirten Çelik, gelişmeler neticesinde terör örgütünün feshinin gerçekleşebileceği bir ortamın görüldüğünü ifade etti.

Yabancı güçlerin terör örgütlerini kendi vekalet savaşları için kullandıklarını dile getiren Çelik, bir terör örgütüyle mücadele ederken, aynı zamanda onun arkasındaki gücün siyasi projesiyle de bir mücadele verildiğini vurguladı.

Çelik, terör örgütündeki silah bırakma sürecinin öngördükleri şekilde ilerlediğini, AK Parti olarak dünya genelindeki silah bırakma modellerini incelediklerini ve hazırlıklı olduklarını belirtti.

Çelik, süreçte silah bırakan örgüt mensuplarına ne yapılacağı ile ilgili soruya, "Suça bulaşmış olanlarla suça bulaşmamış olanlar arasında ayrım olacak. Zaten şöyle değerlendirmek lazım, mevcut yasalarımızda silah bırakan kişiye şimdi ne oluyor? Ekranlarda bir çatışma var, o çatışma sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri anons ediyor, diyor ki 'Teslim ol'. Teslim olmuş ve herhangi bir şeye bulaşmamışsa zaten herhangi bir şey olmuyor. Öbür türlü bir şey varsa da onunla ilgili çeşitli düzenlemeler var." yanıtını verdi.

“Terörsüz Türkiye sürecinin baltalanması için bazı şebekeler ve istihbarat örgütlerinin Türkiye aleyhine bir takım işler yaptıklarını ve yapacaklarını” aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bunlarla ilgili olarak kurumlarımız mücadele ediyorlar. Bazı şeyler bağlantılar kopacak tekrar yapıştıracağız. Ama önemli olan şudur, devletimiz ve milletimiz için doğru olanı yapma konusunda iradeyi ve çalışmayı sürdüreceğiz. Yani önemli olan bu sonuca bakıyoruz ve burada da doğru araçları kullanıyoruz. Sonuç için gayrimeşru araçlar kullanmıyoruz, vatandaşlarımız müsterih olsunlar ve her şey vatandaşımızın gözü önünde oluyor. Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bugün de son derece önemli. Yine cumartesi günü biliyorsunuz biz cumadan kampa giriyoruz. Cumartesi ve pazar kampımız var. Cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşma yapacak. Bütün vatandaşlarımızı cumartesi sabahı Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı o konuşmayı dinlemeye davet ediyorum."