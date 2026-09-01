Erhürman: “Umudumuzu yitirmek istemiyoruz, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor”
Erhürman: “Umudumuzu yitirmek istemiyoruz, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor”
İçeriği Görüntüle

A V R U P A G A Z E T E S I 20260901 747X10K I B R I S G A Z E T E S I 20260901 747X10H A B E R G U N E S 20260901 695X1024V A T A N K I B R I S 20260901 695X1024H A L K I N S E S I 20260901 768X988K I B R I S Y E N I D U Z E N 20260901 754X1K I B R I S Y E N I B A K I S 20260901 695X1Whatsapp Image 2026 08 31 At 23.53.28Whatsapp Image 2026 08 31 At 23.53.13Whatsapp Image 2026 08 31 At 23.53.19Page-6