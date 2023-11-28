Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzide eğitim kurumu Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılının açılışı, KKTC’nin yeni 40’ıncı yılı etkinlikleri çerçevesinde bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde bulunan Meral Tekin Birinci Salonu’nda yer alan törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başta olmak üzere, YÖDAK üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, yaptığı yatırımlarla ülkemizdeki ambargoları aşan 15 Kasım Kıbrıs üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci’yi tebrik etti. Tatar, KKTC’nin eğitim adası olmaya devam etmesinin, uluslararası tanınırlık anlamı taşıdığını da söyledi.

Törende konuşan 15 Kasım Kıbrıs üniversitesi Mütevelli heyeti başkanı Ertan Birinci de, Kıbrıslı Türklerin milli mücadele yıllarında çok zor dönemler geçirdiğini hatırlatarak, bugünlerin kıymetini bilmek gerektiğini hatırlattı.

15 Kasım Kıbrıs üniversitesinin misyonuna da vurgu yapan Birinci, gençlere en güzel olanakları sunarak bu memlekette var olmaya devam etmelerini sağlamanın önemini belirtti.

5’inci akademik yılın ilk dersini, Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan verdi.