Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzide eğitim kurumu Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılının açılışını KKTC’nin yeni 40’ıncı yılı etkinlikleri çerçevesindeyarın gerçekleştiriyor.
5’inci akademik yılın ilk dersi , Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan verecek.
Yarın saat 17:00’de Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde bulunan Meral Tekin Birinci Salonu’nda yer alacak ilk derste Eraslan, “Dijital Dünyada Bizi Bekleyenler” başlığını ele alarak öğrencileri bilgilendirecek.