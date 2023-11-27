Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güzide eğitim kurumu Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılının açılışını KKTC’nin yeni 40’ıncı yılı etkinlikleri çerçevesindeyarın gerçekleştiriyor.

5’inci akademik yılın ilk dersi , Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan verecek.

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Yarın saat 17:00’de Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde bulunan Meral Tekin Birinci Salonu’nda yer alacak ilk derste Eraslan, “Dijital Dünyada Bizi Bekleyenler” başlığını ele alarak öğrencileri bilgilendirecek.

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