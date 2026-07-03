KKTC Özel Eğitim Vakfı (ÖZEV) Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, 2026 Yıl Sonu Sergi ve Müsamere Etkinliği'ni bu akşam 19.00'da okul bahçesinde gerçekleştirecek.

Etkinliğe, KKTC protokolü, ÖZEV'e destek veren sponsorlar, öğrenci aileleri ve vatandaşlar davet edildi.

Program kortej yürüyüşü ile başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşmaları yapılacak.

Açılışta sırasıyla ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Esin Görsay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Ana Muhalefet Parti Başkanı Sıla Usar İncirli ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler katılımcılara hitap edecek.

Konuşmaların ardından ÖZEV öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları gösterileri sahneleyecek. Program kapsamında okuma bayramı etkinliği, hazırlık ve etüt sınıflarının dans gösterileri, solo performanslar, ritim gösterileri, halk dansları, koro dinletisi ve "Yıldızlar Geçidi" gerçekleştirilecek.

Etkinlikte farklı gelişen çocuklar yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak.

Programın finali saat 20.15'te yapılacak. Ardından saat 20.30'da öğrencilerin hazırladığı yıl sonu sergisi ziyaret edilecek ve davetlilere ikramda bulunulacak