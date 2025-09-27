Ortaköy’de bir yurtta çıkan yangın hasara yol açtı. Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, bu sabah, saat 08.15’te, Ortaköy’de Şht Astsb. Bayram Gümüş Sokak üzerinde bulunan ve yurt olarak kullanılan binanın bir odası içerisinde, çoklu elektrik prizi üzerinde takılı buluna şarj aletinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucunda, bir oda ve içerisindeki eşyalar ile 4 odaya ait kapılar tamamen, bir oda kısmen yandı ayrıca duvar ve tavanların islenmemesiyle hasar meydana geldi.

Öte yandan, yangın sonucu binanın üst katında mahsur kalan iki kişi de itfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Soruşturma devam ediyor.