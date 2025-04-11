KKTC Atletizm Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen ve ortaokulların katıldığı 2024-2025 Öğretim Yılı Yıldızlar Atletizm Eleme Yarışmaları başladı. Lefkoşa Atatürk Stadı’nda yer alan ilk gün yarışlarında kızlarda ve erkeklerde 31’er okul olmak üzere toplamda 333 sporcu okullarını finallere taşıyabilmek için yarışıyor.

Yarın (11 Nisan Cuma) tamamlanacak olan eleme yarışlarının ardından 21-22 Nisan’da yapılması planlanan finallere katılacak okullar belirlenmiş olacak. İlk gün sonunda ilk 8 içerisinde yer alan okullar şu şekilde:

Erkekler Takım Sıralaması

1. Şht. Turgut Ortaokulu 220 Puan

2. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu 211 Puan

3. Çanakkale Ortaokulu 201 Puan

4. Mehmetçik Ortaokulu 201 Puan

5. Osman Nejat Konuk Ortaokulu 200 Puan

6. Yakın Doğu Koleji (Lefkoşa) 196 Puan

7. Levent Kolej 186 Puan

8. Atleks Sanverler Ortaokulu 177 Puan

Kızlar Takım Sıralaması

1. Necat British College (Lefkoşa) 261 Puan

2. Bekirpaşa Lisesi 243 Puan

3. Erenköy Lisesi 228 Puan

4. Necat British College (Girne) 226 Puan

5. Şht. Turgut Ortaokulu 225 Puan

6. Güzelyurt Türk Maarif Koleji 224 Puan

7. Lapta Yavuzlar Lisesi 221 Puan

8. Oğuz Veli Ortaokulu 219 Puan