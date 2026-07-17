Güzelyurt'ta bugün meydana gelen iş kazasında 84 yaşındaki Osman Polatcan yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, bugün saat 11.00 sıralarında Güzelyurt'ta faaliyet gösteren bir makinist garajında, Osman Polatcan (E-84), S.Ö. (E-54) ile birlikte el çapası makinesini tamir ettiği sırada makinenin çalıştırılması sonucu çapa bıçaklarına kapılarak ağır yaralandı.

Ambulansla Güzelyurt Sağlık Merkezi'ne kaldırılan Polatcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında S.Ö.'nün tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.