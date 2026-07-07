İskele’de otel çalışanı, müşterinin odasından 4 bin 900 doları çaldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, pazar günü, İskele’deki bir otelde çalışan A.B.’nin (E-39) otelde müşteri olarak bulunan bir şahsın odasına kart ile girerek 4 bin 900 dolar tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs tutuklanırken, şahsın evinde yapılan aramada ise yaklaşık 6 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

-Sahte sürüş belgesi olayında bir kişi daha tutuklandı

Girne'de, meydana gelen sahte sürüş ehliyeti olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.H. (E-31) dün tutuklandı.

Olay Ekim 2025-Nisan 2026 tarihleri arasında meydana gelmiş ve KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyetleri olmayan yabancı uyruklu kişilere KKTC sürüş ehliyeti çıkarmak maksadıyla, yurt dışında düzenledikleri sahte sürüş ehliyetlerini KKTC’ye getirip Girne’deki bir şoför okuluna ibraz ederek tedavüle sürdüğü belirlenen zanlılar M.R.(E-32), M.D.S.I.(E-30), J.İ.(E-33), U.B.(E-23), I.H.S.(E-24), Z.M.(E-35), S.U.(E-42), M.D.S.H.(E-22), U.N.(E-44), M.E.(E-32), M.A.(E-28) M.J.A.(E-28), M.J.A.(E-30), L.B.(E-62) M.J.U.(E-34), S.A.S.(E-21) ve S.A.(E-26) tutuklanmıştı.

-KKTC’ye kanunsuz giriş yapan bir kişi tutuklandı

Türkiye’den gemi ile dün Girne Turizm Limanı’na gelen ve daha önce işlediği suç nedeniyle KKTC’den ihraç edilip, hakkında giriş yasağı bulunan P.B.’nin (K-35) muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi. P.B. tutuklandı.

-Gazimağusa ve Yeşilköy'de yangın

Gazimağusa’da İlker Kılıç Sokak’ta bulunan Seralar Bölgesinde dün saat 13.40'da muhtemelen elektrik panosundan su motorlarına giden kabloların kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; yaklaşık iki dönümlük alandaki kuru otlar ile beş seraya ait naylonlar, muhtelif bidon ve torbalardaki zirai ilaç ve gübreler, çeşitli ebatlarda sulama hortumları ile elektrik kabloları yandı.

Öte yandan, dün saat 16.30'da Yeşilköy’de bir arazide de henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, bir şahsa ait yığın halde bulunan takriben dört römork vigo kalemi tamamen yandı.

-Lefkoşa'da kaza...Bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde dün saat 22.00 sıralarında, Sudenur Güzel (K-25) VE 813 plakalı salon aracı ile soldan birinci şeritte giderken hastane önüne geldiğinde dikkatsizce sağ şeride geçmeye çalıştı. Bu esnada sağ şeritte 117 mlgr alkollü İbrahim Ayus (E-30) MN 056 plakalı salon aracın sol yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü araç kullanarak kaza yapan İbrahim Ayus tutuklandı.