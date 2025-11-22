Ozanköy şehitleri Ozanköy Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle anıldı.

1963-1974 yılları arasında yaşanan çatışmalarda şehit düşen Ali Ahmet Barut Kaşıkçı, Nuh Ahmet, Necmi Ali Kaya, Halil İbrahim Recep ve Mustafa Hasan Yavaş için saat 09.00’da düzenlenen törene Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Kemal Mercan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Deniz Birlikleri Komutanı Deniz Albay Necati Koray Salar, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, siyasi parti temsilcileri askeri ve sivil erkan ile şehit yakınları katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Şehit yakını Mustafa Ergüven’in günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından The English Scholl of Kyrenia öğrencisi Sera Togan “Ozanköy Şehitleri destanı” isimli şiiri okudu. Daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler bir konuşma yaptı.

-Öztürkler

Öztürkler konuşmasında KKTC’nin şehitlerin kanlarıyla, gazilerin mücadelesiyle kurulduğunu vurguladı.

“Mücahit ile Mehmetçiğin buluştuğu, kan ve gözyaşının durduğu, sevinçlerin paylaşıldığı bir gündü 20 Temmuz sabahı” diyen Öztürkler, harekâtın Kıbrıs adası için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Öztürkler, “O gün güneş bir farklı doğdu Kıbrıs adası üzerine. 96 yıllık mücadele bitmiş, güneş ülkemize daha farklı doğmuştu” sözleriyle yeni bir sayfanın açıldığını belirtti.

Konuşmasında askeri gelişmelere de değinen Öztürkler, bugün Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Karargahı’nın hemen yanı başlarında, dağın diğer sırtında ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yer aldığını hatırlattı. Mücahitlerin su borularından yaptıkları silahlarla verdikleri mücadeleden, bugün son teknolojiye sahip İHA ve SİHA’lara ulaşıldığını belirten Öztürkler, Geçitkale Havalimanı’nda konuşlu bu araçların yurdu korumak için sürekli hareket halinde olduğunu söyledi.

“Türk milletinin yerli ve milli savunma sanayisi doğuşu bu topraklardan başlamıştır” diyen Öztürkler, geçmişte yaşanan eksikliklerin Türk ordusunun envanterinin millileşmesi gerektiğini açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

Öztürkler, savunma sanayinde bugün ulaşılan teknolojik gücün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hayat bulduğunu dile getirdi.

“Anavatanımızın yerli ve milli şirketleri geliştirdikleri her türlü mühimmatla sadece kendi sınırlarını değil, bizim gibi birçok ülkeye de koruyucu olmaktadır” diyen Öztürkler, Kızıl Elma, Altay tankı, Kaan savaş uçağı, Atak helikopteri gibi örneklerle Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyeyi vurguladı.

Konuşmasının sonunda tarihi mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çeken Öztürkler, “Girne Kalesi’ne bayrak dikmek isteyenler bugün şunu iyi anlasın. Dün Ozanköy’de o bayrak dikilmesin diye can verenlerin mirasını kirletmeye kimsenin gücü yetmez. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerimiz ve Güvenlik Kuvvetlerimiz buradadır. Biz ne bayrağımızı indiririz, ne yolumuzdan, ne devletimizden döneriz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.