Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün, farkındalık yaratmak ve toplumsal duyarlılık sağlanması açısından önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Özçınar gün nedeniyle yayımladığı mesajında, engelli vatandaşlar için, zorlukları en aza indirerek, onlar için yaşanabilir bir dünya yaratmanı, en az engelsiz bireyler kadar eşit ve özgür olabilmelerini sağlamanın son derece önemli olduğunu belirtti.

“Bizler, yerel yönetimler olarak, bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan Özçınar, empati kurup engelleri aşmak ve herkesin yaşamın her alanında eşit haklara sahip olduğu bir dünya inşa etmek için çalışmak gerektiğini kaydetti.

Özçınar sözlerini şöyle tamamladı:

“Unutmayalım ki, gerçek engel, sevgi, anlayış ve dayanışma eksikliğidir. Hep birlikte çaba gösterelim.”