Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 30 Ağustos’un Türk milletinin onurla dolu sayfalarından biri olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Özçınar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü, büyük bir coşku, gurur ve minnet duygusuyla kutlandığını ifade eden Özçınar, şöyle devam etti:

“Tarihin akışını değiştiren Başkomutanlık Meydan Muharebesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aziz milletimizin sarsılmaz inancı, vatan aşkı ve kahraman ordumuzun üstün mücadelesiyle zafere ulaşmış; esaret zincirleri kırılmış, Türk milleti bağımsızlığına kavuşmuştur. 30 Ağustos, her yıl bizlere milletçe neleri başarabileceğimizi hatırlatan, tarihimizin onurla dolu sayfalarından biridir.

Bu büyük zaferin yıl dönümünde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor; milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.”