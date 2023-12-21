Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, gelecek nesiller için varoluş mücadelesine kenetlenmesi gerektiğini kaydetti.
Özçınar “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası” mesajında, Kıbrıs Türk halkının Rumların 21 Aralık 1963’te başlattığı saldırılarda katledildiğini, çok acılar çektiğini, göçe zorlandığını kaydederek, “Verilen onurlu mücadele sonucunda özgürlüğümüze kavuştuk” dedi.
Mahmut Özçınar, şehitleri, rahmet, gazileri minnet ve saygıyla andıklarını belirtti.