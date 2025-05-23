Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nin 19-22 Mayıs tarihleri arasındaki Brüksel temaslarının bir ilk olma özelliği taşıdığını belirtti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, "Kıbrıs'ta Bölgesel Kalkınma Yolu ile Yerel Yönetimleri Yakınlaştırmak" başlığı altında Brüksel’de temaslarda bulunan Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği heyeti, Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Parlamentosu Üyesi, Hukuk İşleri Komitesi Başkanı İlhan Küçük’ün ev sahipliğinde düzenlenen panelin ardından Brugge Belediyesi’ne resmi ziyaret yaptı. Brüksel temaslarını değerlendiren Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bu temasın bir ilk olma özelliği taşıdığını vurguladı.

-“Bu bizim attığımız ilk adımdı… Sesimizi çok daha güçlü duyurup, görünürlüğümüzü artıracağız…”

Özçınar değerlendirmesinde, “Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin, uluslararası platformlardaki görünürlüğünü artırmak amacıyla Brüksel’deydik. Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği olarak gerçekleştirdiğimiz bu ziyaret, bir ilk olma özelliğini taşıyor. Gerçekleştirilen panelde, Kıbrıs Türk yerel yönetimlerinin sesini duyurduk. Bu organizasyon çok kıymetliydi. Ve bu bizim attığımız ilk adımdı. Artık sesimizi çok daha güçlü bir şekilde duyurup, uluslararası görünürlüğümüzü daha da artıracağız. Bu arttıkça ülke olarak hak ettiğimiz noktaya gelebileceğimize inanıyorum.” dedi.

-“Avrupa Birliği ile ilişkilerin canlı tutulması önemli…”

Mahmut Özçınar, Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin canlı tutulmasının da çok önemli olduğunu vurguladı ve bu ziyaretle bu ilişkilerin nasıl daha iyi bir noktaya getirilebileceği noktasında görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladıklarına değindi. Özçınar, temaslarda şehir içi ulaşım modelleri ve çevre dostu yerel yönetim anlayışı üzerine hem gözlem yaptıklarını, hem de bilgi edinme şansı bulduklarını anlattı.

Mahmut Özçınar değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Kuzey Kıbrıs’ta Yerel Yönetimler Arasında Ada Genelinde İşbirliği Olanakları” başlıklı panelin açılışında yaptığım konuşmada da yerel yönetimlerin, toplumla en doğrudan temas içinde olan ve vatandaşların hayatına somut katkı sağlayan kurumlar olduğunu, bu nedenle halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için, iş birliğimizi güçlendirmemiz gerektiğini vurguladım. Kuzey Kıbrıs’ta yerel yönetimler olarak, tanınmamışlık ve sınırlı kaynaklar gibi ciddi zorluklara rağmen vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışıyoruz.”

Kıbrıslı Türk Belediyeleri olarak, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yer alarak Avrupa Komisyonu ile çeşitli iş birlikleri yürüttüklerini hatırlatan Özçınar, bu temaslar sayesinde, Avrupa’daki iyi yönetişim uygulamalarıyla deneyim paylaşımı yaptıklarını ve kendi yapılarını daha dayanıklı, kapsayıcı ve sürdürülebilir kılmak adına önemli adımlar attıklarını belirtti.

Mahmut Özçınar, açılış konuşmasında aynı zamanda Güzelyurt Belediye Başkanı olarak belediyede hayata geçirdikleri bazı örnek projelere de kısaca değindiğini ifade ederek, önce kanalizasyon alt yapısını kurduklarını ardından da modern bir atık su arıtma tesisini tamamladıklarını, çevreye uyumlu şekilde, arıtılan suyun yeniden kullanımı için sürdürülebilir bir proje yürüttüklerini, bunun yalnızca çevre koruma değil aynı zamanda su kaynaklarının verimli kullanılması ve bölgesel kalkınma açısından da örnek teşkil ettiğini anlattığını kaydetti.

-“Yerel kalkınmanın sürdürülebilirliği doğrudan yerelde yaratılacak fırsatlarla mümkündür”

Yerinden yönetimin önemine de dikkat çeken Özçınar, yerel yönetimlerin güçlendirilerek özerk bir yapıya kavuşmasının, halka, hak ettiği gibi çok daha iyi bir hizmet sunulması noktasında önemli olduğunu söyledi. Projeleri planlarken çevresel etkilerin yanı sıra ekonomik katkılarını da dikkate aldıklarını anlatan Özçınar, özellikle gençlere ve yerel halka yeni iş olanakları yaratacak, yerelde istihdam sağlayacak kalkınma modellerine öncelik verdiklerini belirterek, “Çünkü yerel kalkınmanın sürdürülebilirliği doğrudan yerelde yaratılacak fırsatlarla mümkündür.” dedi.

Avrupa Birliği’nden gelen desteklerin kendileri için önemli olduğunu kaydeden Özçınar, ortak hedeflere ulaşmak için birlikte hareket etme çağrısı yaptı.

-“Hedeflerin hayata geçirilmesi Kıbrıs adasının tamamında yürütülecek iş birliğine bağlı”

Avrupa Birliği’nin önünde, iklim değişikliği ile mücadele, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma gibi büyük hedeflerin bulunduğunu belirten Özçınar, bu hedeflerin hayata geçirilmesinin Kıbrıs adasının tamamında yürütülecek iş birliğine bağlı olduğunu vurguladı.

Özçınar bir örnek vererek, Avrupa, Yeşil Mutabakatı kapsamında uygulamaya konulan karbon sınır ayarlama mekanizmasının yalnızca Güney Kıbrıs’ta uygulandığında yeterli etki yaratmayacağını ifade ederek, Ada genelinde karbon salınımına yönelik bütüncül bir strateji izlenmediği sürece bu tür önlemlerin sonuçlarının sınırlı kalacağını, bu nedenle Kuzey Kıbrıs’ta da bu alanda projeler geliştirilmesi ve desteklenmesinin büyük önem arz ettiğini söyledi.

-“Çevresel tehditler sınır tanımaz… ”

Siyasi konuların ne denli karmaşık olursa olsun, çevre, kamu sağlığı, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilirlik gibi ortak alanlarda birlikte hareket etmek mümkündür.” diyen Özçınar ayrıca “Bölgemizin, ara bölgenin diğer tarafında yer alan komşu belediyelerle iş birliğine her zaman açık olduğunu da özellikle vurgulamak isterim. Erozyon, taşkın riski ve sel felaketleri gibi çevresel tehditler sınır tanımaz. Bu nedenle ortak önemler alınması bir zorunluluktur. Örneğin 2010 yılında Güzelyurt’ta yaşadığımız büyük sel felaketinde, eğer komşu belediyelerle daha önce önleyici tedbirlerde birlikte hareket etmiş olsaydık, yaşanan zararları önemli ölçüde azaltabilirdik. Geçmişten ders alarak gelecekte benzer felaketleri birlikte önleyebileceğimize inanıyorum.” diye konuştu.

-“Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na bağlıyız”

Yerel yönetimlerin sadece hizmet sunan kurumlar değil, aynı zamanda toplumsal barışa diyaloğa ve dayanışmaya katkı sağlayan yapılar olduğuna dikkat çeken Özçınar, “Orada yaptığım konuşmada da, bu anlayışla hareket ettiğimiz sürece, adanın tamamında daha adil, daha dirençli ve umut dolu bir gelecek inşa etmemizin mümkün olduğunu, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na da bağlı olduğumuzu, bu çerçevede demokratik yerel yönetişimi güçlendirme kararlılığımızı vurguladım.” dedi.