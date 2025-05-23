Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), kaza yapan otobüste bulunan öğrencilerin eylemine polisin engel olduğunu ileri sürerek, “Çocukların temel hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasına, baskı ve tehditle bataklık düzeninin üstünün örtülmesine izin vermeyeceklerini” kaydetti.

Öğretmen sendikaları, “Ülkedeki rüşvet, torpil, rant sisteminin çocuklar dahil tüm topluma zarar verdiğini savunarak, bu konuda mücadelelerine devam edeceklerini, pazartesi günü saat 14.30’da Milli Eğitim Bakanlığı önünde olacaklarını belirtti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş tarafından yapılan ortak açıklamada, “İnsanca bir yaşam için, nitelikli, bilimsel laik kamusal eğitim için, tüm suçluların hesap vereceği temiz bir toplum için, varlığımız, geleceğimiz için susmayacağız, durmayacağız.” denildi.

Açıklamada, “ülkede dayatılan düzenin getirdi zararların son örneğinin” Erenköy Lisesi’ndeki 30 civarı öğrenci olduğu savunularak, bu yaşananların birincil sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı olduğu ileri sürüldü.

Öğrencilerin anayasal hakları olan eylemin polis aracılığıyla engellenmeye çalışıldığı iddia edilen ve bunun “kabul edilemez” olduğu ifade edilen açıklamada, çocukların, ailelerin ve toplumun sesine kulak verilmesi, çocukların güvenli taşınmaları, sağlıklı, güvenli okullarda nitelikli, bilimsel kamusal eğitim almalarının sağlanması gerektiği belirtildi.