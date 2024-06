Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, halkın Kurban Bayramını kutladı.

Özçınar mesajında, bayramların, sevdiklerimizle bir araya gelip paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikteliğin en güzel şekilde yaşandığı özel günlerden biri olduğuna işaret etti.

Özçınar şunları kaydetti:

“Geleneklerin nesilden nesile aktarılarak, aile ve toplumsal bağların güçlenmesine vesile olan özel günlerden biri olan bayramlar, büyüklerimize olan sevgi ve saygımızı hissettirmek için de en iyi fırsatlardan biridir. Bu bayramda, her evde mutluluk, her gönülde huzur ve her sofrada bereket olması temennisiyle, sevgi ve saygılarımı sunarım. Kurban Bayramınız kutlu olsun.”