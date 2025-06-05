Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, halkın Kurban Bayramı’nı kutladı.

Özçınar mesajında, birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşımın en anlamlı şekilde Kurban Bayramı’nda yaşandığını vurguladı.

Özçınar şunları kaydetti:

“Gelenek ve değerlerimizin yaşatıldığı bu özel günlerde, büyüklerimizi hatırlamak, çocuklarımızla güzel anılar biriktirmek bizler için paha biçilemez bir fırsattır. Kurban Bayramı’nın sevgi ve huzur getirmesi temennisiyle, tüm halkımızın bayramını en içten duygularımla kutlarken, sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum."