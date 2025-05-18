Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük yolundaki en güçlü adımlarından biri olduğunu vurguladı.

Özçınar 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Bu tarihi gün, karanlıktan aydınlığa uzanan direnişin simgesi olmuştur." diyen Özçınar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın sadece bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını değil, aynı zamanda Atatürk’ün gençliğe duyduğu sarsılmaz güveni ve inancı da yansıttığını belirtti.

Bugün, 106. yıl dönümünde bu tarihi mirasın bir kez daha gururla yad edildiğini, gençliğin bir milletin en büyük gücü, yeniliklerin taşıyıcısı ve umudun kaynağı olduğunu kaydeden Özçınar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs’ı kutlamak, sadece geçmişimize değil, geleceğimize de sahip çıkmaktır. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği değerleri korumak, gençlerimize daha adil, daha özgür ve daha aydınlık bir yarın hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm silah arkadaşları ve aziz şehitleri minnet ve saygıyla anıyorum.”