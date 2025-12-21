Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızın büyük bedeller ödeyerek emanet ettiği bu özgürlüğü korumak, yaşatmak ve gururla yarınlara taşımaktır" dedi.

Tarihe Kanlı Noel olarak yazılan ve Kıbrıs Türk halkının hafızasında derin yaralar bırakan o karanlık günlerin üzerinden 62 yıl geçtiğini belirten Özçınar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“21 Aralık 1963’te başlayan saldırılar, Kıbrıs Türk halkına tarif edilemez acılar yaşatmış; kadın, çocuk, yaşlı demeden birçok masum insan katledilmiş, binlerce kişi göçe mecbur bırakılmış, huzur dolu yuvalar bir anda büyük bir trajedinin içine sürüklenmiştir.

Ancak tüm bu acıların karşısında Kıbrıs Türk halkı; inancını, birlik ruhunu ve direniş kararlılığını yitirmeden tarihine sahip çıkmış, haklı mücadelesinin sonunda özgürlüğüne ve varlığına yeniden sahip olmayı başarmıştır.

Bugün bizlere düşen en önemli görev, atalarımızın büyük bedeller ödeyerek emanet ettiği bu özgürlüğü korumak, yaşatmak ve gururla yarınlara taşımaktır.

21–25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası vesilesiyle, vatan uğruna can veren tüm aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve saygılarımı sunuyorum.”