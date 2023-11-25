Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Şeref Salonunda yer alan kabulde Meclis’in kadın vekillerinden Resmiye Eroğlu Canaltay, Sıla Usar İncirli, Şifa Çolakoğlu, Ayşegül Baybars ve Jale Refik Rogers’in yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat da yer aldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Özdenefe kabulde yaptığı konuşmada kadın kooperatiflerinin kendileri için çok önemli olduğunu, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi’nin de kısa bir süre önce kurulmasına rağmen hızla değerli çalışmalara imza attığını ilgiyle takip ettiklerini söyledi.

Kadınların üretime katkısı ve ekonomide yer almasının yanı sıra istihdam edilen kadın sayısının arttırılması ve kendi işine sahip olmasına büyük değer verdiklerini ifade eden Özdenefe, kooperatifin ortaya koyduğu emek ve çalışmalardan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi Başkanı Emel Kişi konuşmasında, kabulden dolayı teşekkür ederken kadınların ve kadın emeğinin güçlendirilmesi için çalışmalar ortaya koyduklarını vurgulayarak üretim imkanlarının artması ve bunların pazarlanması noktasında faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Kişi, kabulde 9 Aralık’ta yapmayı düşündükleri atölye açılışına kadın milletvekillerini davet etti.