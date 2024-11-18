CTP’nin adayı Fazilet Özdenefe, 27 kabul oyu ile yeniden Meclis Başkan Yardımcısı seçildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde Meclis Başkanlığı seçiminin ardından Meclis Başkan Yardımcılığı seçimi yapıldı. Oylamada, CTP’nin adayı Özdenefe’ye, 27 kabul, 15 ret oyuyloa seçildi. Oylamada 6 kişinin oyu ise geçersiz kabul edildi.

Fazilet Özdenefe, Cumhuriyet Meclisi ve vekillere ikinci kez verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Genel kurul İdari Amirliği ve divan katiplikleri seçimiyle sürdü. UBP, İdari Amirlik için Yasemi Öztürk, divan katiplikleri için Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil’i; CTP ise, katiplikler için Şifa Çolakoğlu ve Devrim Barçın’ı aday gösterdi.