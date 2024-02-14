Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Özel Eğitim Vakfı'nı (ÖZEV) ziyaret ederek, vakıf çalışanları ve öğrenciler ile görüştü.

ÖZEV Başkanı Ersin Gözay ile birlikte kurumu gezen Gardiyanoğlu, vakfın çalışmaları hakkında bilgi alarak öğrenciler ile sohbet etti. Bakan Gardiyanoğlu’na ziyaretinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Serkan İlseven ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de eşlik etti.

Vakfı ilk kez ziyaret ettiğini belirten Bakan Gardiyanoğlu, sosyal devlet anlayışıyla, özel gereksinimli bireylere destek olacak projelere katkı koymaya her zaman hazır olduklarını belirterek, farklı gelişen bireylerin içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi için iş birliğine her zaman açık olduğunu ifade etti.

ÖZEV tarafından hazırlanan 7/24 hizmet esaslı “Yaşam Destek Merkezi Projesi”nin hayata kazandırılmasının önemine işaret eden Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi ile hayata geçirilecek projelerle, özel gereksinimli bireylere sağlanan bakım desteğinin doğru ekip, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile daha da ileriye taşınabileceğini söyledi.

Bakanlığı süresince vakıfa devam eden farklı gelişen bireylere destek olunması için elinden gelen gayreti göstereceğini vurgulayan Gardiyanoğlu, ÖZEV’in geliştirilmesine katkı koyan herkese de çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Bakan Gardiyanoğlu’na ÖZEV'de eğitim gören çocuklar tarafından yapılan el işi hediye edildi.