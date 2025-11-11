Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Başsavcılığı sahte diploma soruşturmasıyla ilgili adım atmaya çağırdı.

Özersay, yazılı açıklamasında, UBP Girne Kadın Kolları başkanı hakkındaki sahte diploma soruşturma dosyasının Başsavcılığa gönderildiği tarihten bugüne 11 gün geçtiğini savundu.

Mahkeme önünde sahte diploma verdiğini itiraf eden tanık da bulunduğunu söyleyen Kudret Özersay, davanın dosyalanması ve mahkeme önündeki yargılamanın başlaması gerektiğini ifade etti.

Bu ismin defalarca korunduğunu iddia eden Özersay, kamuoyunun adaletin gecikmeksizin tecelli etmesini beklediğini kaydetti.