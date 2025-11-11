Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasının (KTOEÖS) bugün gerçekleştirdiği greve dayanışma belirtti.

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, "demokratik hakların kısıtlanmasına" sessiz kalmayacaklarını vurgulayarak, “Öğretmenlerin sendikal mücadelesine yönelik baskılara karşı dayanışma göstermek her zamankinden daha önemlidir.” dedi.

Maviş, Eğitim Bakanlığı’nın sorunları diyalog yerine “yasak, erteleme ve disiplin soruşturması” yoluyla çözmeye çalıştığını ileri sürdü.

Daha önce 22 öğretmene "uydurma" gerekçelerle dava açıldığını öne süren Maviş, “Sorunlar diyalogla, saygıyla, tevazuyla, rehberlikle ve ortak akılla çözülür; yasaklarla ve cezalarla değil.” dedi.

Öğretmenler Yasası’nın disiplin hükümlerinin rehberlik amacıyla var olduğunu kaydeden Maviş, Eğitim Bakanlığı’na yönelik eleştirilerde bulundu.

KTOEÖS’ün grev yasağına karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvurduğunu belirten Maviş, sendikanın hukuku yapıcı bir araç olarak kullanmasının önemini vurguladu. Maviş, buna karşın Eğitim Bakanlığı’nın aynı süreçte "öğretmenlere disiplin soruşturması başlatmasının demokrasi açısından ciddi bir handikap" olduğunu savundu.

Eğitim Bakanı’nın birçok temel soruna çözüm aramak yerine öğretmenleri hedef aldığını öne süren Maviş, şunları savundu: "Beslenme ve barınma sorunu yaşayan çocuklara, malzeme ve teknoloji yetersizliklerine, özel eğitim ve rehberlik eksikliğine, bina güvenliği ve eşitsizliklere çözüm üretmek yerine; bu gerçekleri dile getiren öğretmenleri soruşturmak ve sendika temsilcilerini hedef göstermek doğru bir anlayış değildir.”