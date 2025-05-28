Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Güney Kıbrıs’ta Kıbrıslı Türkler aleyhine açılan davalara ilişkin açıklamalarda bulunarak tüm bu gelişmelerin, “yargı süreci” değil, açıkça kurgulanmış bir “siyasi operasyon” olduğunu söyledi.

HP’den verilen bilgiye göre, yargı sürecine dair kamuoyuna yansıyan gelişmelerin, hukuki değil, siyasi bir stratejinin parçası olduğunu savunan Özersay, Rum Lider Nikos Hristodulidis’in “Bu yargıyla ilgilidir, bizim yapabileceğimiz bir şey yoktur” sözlerini “palavra” olarak nitelendirdi.

Özersay, tutuklamaların yapılabilmesi için yasada değişiklik yapıldığını söyleyerek, vatandaşların kendiliğinden şikayet etmesini beklemeden, onları ikna edip, şikayet dilekçelerini yazdıran bir polis özel birimi kurulduğunu iddia etti.

Taşınmaz Mal Komisyonu’ndan tazminatını talep eden, uzlaşmaya hazır olan bir Rum vatandaşın dahi polis tarafından yönlendirilerek şikayetçi yapıldığını ileri süren Özersay, yaşananların iki toplum arasındaki güveni zedelediğini ve siyasi ilişkileri daha da çıkmaza sürüklediğini belirtti. Özersay, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.