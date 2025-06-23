Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, mülkiyet konusunda Rum tarafının attığı adımlara karşı KKTC makamlarının ve muhalefetin sessiz kaldığını savunarak bunu eleştirdi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Rum kesiminin tutuklamaları Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıdığını belirterek, “Bizim yapmamız gerekeni onlar yaptı, atı alan Üsküdar’ı geçti.” dedi.

Özersay, iki ay önce, Rum tarafının mülkiyetle ilgili başlattığı tutuklamalara karşı KKTC Meclisi’nin özel oturum düzenlemesi, ortak bir karar alması ve uluslararası platformlara mektup göndermesi çağrısı yaptıklarını kaydetti.

Açıklamasında, “Kayda değer, dişe dokunur hiçbir adım atılmadı. Meclis toplandı toplanmasına ama içeriksiz bir tartışmanın ötesine gidilemedi.” diyen Özersay, Rum tarafının konuyu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne taşıyıp, şikayetçi olduklarını kaydetti.

Özersay, ‘Rum mallarının Avrupa İnsan Hakları Kararlarına aykırı şekilde’ kullanıldığı iddiasıyla BM daimî temsilcilerinin konuyu Güvenlik Konseyi’ne şikâyet ettiklerini belirtti.

İlk tutuklamaların üzerinden bir buçuk yıl geçtiği hatırlatmasında bulunan Özersay, hem hükümet hem de muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimiyle meşgul olduğu iddiasında bulundu.