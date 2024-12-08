Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay sahte diploma verenlerin duruşmalarının başladığını, şimdi sıranın diploma alanların duruşmalarına geldiğini kaydetti.

HP’den yapılan açıklamaya göre Özersay, “Polis soruşturmaları madem ki tamamlandı o zaman artık gecikmeksizin bu sahte diplomaları alanların da mahkeme önünde duruşmalarının başlanması, yargılanmaya başlanmaları gerekir.” vurgusu yaptı. Halkın Partisi olarak bu konuları ilk günden itibaren takip ettiklerini, polis ve Başsavcılık kanalıyla bilgi talep ederek sürekli kamuoyu ile paylaştıklarını da belirten Özersay “Halkın Partisi olarak sadece sahte diploma dosyalarının değil diğer tüm yolsuzluk dosyalarının da peşini bırakmayacağız.” dedi. Halkın Partisi köy ve bölge ziyaretleri çerçevesinde Alayköy’ü ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi ve görüşlerini paylaştı.

Alayköy ziyaretinde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay’a partinin Genel Sekreteri Turgut Alas; Lefkoşa İlçe Başkanı Ramadan Durmazer; Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş; İskele İlçe Başkanı Havva Elkovan; Girne İlçe Başkanı Çağın Çağatay Karataş; MYO üyesi Özgül Ezgin; Gençlik Örgütü Başkanı Onur Güler ve Genel Sekreteri Furkan Kaşdaş; Alayköy temsilcisi Muzaffer Dönmez ile bazı ilçe yönetim kurulu üyeleri de eşlik ettiler.

-Alas: “Hal Yasası’nı dostlar alışverişte görsün diye yaptılar”

Alayköy ziyareti sırasında Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas da yaptığı konuşmada “Hal Yasası’nı adeta dostlar alışverişte görsün diye geçirdiler. Geçtiğimiz yıl mart ayında Meclis’ten hükümet, muhalefet el ele oy birliği ile geçirdiler ama uygulanması için gerekli olan tüzükleri maalesef yapmadılar.” dedi.

Alas konuşmasının devamında şunları kaydetti:

“Hal Yasası geçince fiyatların ucuzlayacağı yönünde yanlış bir izlenim de yarattılar. Oysa geçen sürede ne oldu? Yasanın gereğini yapmadılar, ortada ayağa kaldırılmış haller var mı? Hayır. Yasanın uygulanmasını sağlayacak tüzükler var mı? Hayır yok çünkü yapmadılar. Ama ne var? Fiyatları ucuzlatacakları iddiasıyla verilen ithal izinleri var! Domateste, sonra ette, ardından patateste ithalata izin vererek göstermelik adımlar atıyorlar ama ucuzlayan bir şey yok. Çünkü asıl yapmaları gerekenleri yapmıyorlar, yani doğru düzgün bir planlama yapmıyorlar, üreticiyi gerçek anlamda desteklemiyor, hatta yeni koşullar altında eziyorlar ve kooperatifleşmeyle ilgili tek bir adım da atmıyorlar. Sonuçta aracı konumda olanlarla, yurt dışından ithal izni verdikleri karlarını artırıyorlar ama olan vatandaşa oluyor çünkü bu yöntemle piyasada herhangi bir ürün ucuzlamıyor. Özetle Hal Yasası'nı yaptıklarında bir buçuk yıl önce söylediğimiz doğrulanmış oldu. Niyetleri bunu uygulamak değildi, ‘bu kadar yıldır yapılmayanı yaptık’ diyerek şirin görünmekti. Nitekim de öyle oldu”