Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, hükümetin seyrüsefer ücretlerinde yaptığı değişikliklere tepki gösterdi, eleştirilerde bulundu.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Özersay, "hükümetin geri adım atarak tüzükte değişiklik yapmasının, uygulanan zamların yasaya aykırı olduğunu kabul etmek anlamına geldiğini ancak bu adımın sadece kısmi bir düzeltme olduğunu" ifade etti.

Özersay, yapılan değişikliklerin sorunu kökten çözmediğini belirterek, “Hükümet sadece kısmi bir düzeltme yaptı. Tüzükteki rakamlar hâlâ yasaya aykırı ve fahiş düzeydedir.” dedi.

Özersay, hükümetin bu adımı, daha önce HP tarafından açılan davalar nedeniyle atmak zorunda kaldığını ancak buna rağmen vatandaşların mağduriyetini giderecek bir adım atılmadığını savundu.

Seyrüsefer ücretlerine ilişkin yapılan artışın zamanlamasına da dikkat çeken Özersay, hükümetin Ocak 2024’te yapması gereken zammı temmuza bıraktığını, ardından Ocak 2025’te bir zam daha yaparak özellikle yılın ilk aylarında ödeme yapan vatandaşlara çifte zam yüklediğini belirterek ,“Bu adaletsizlik yeni tüzükte de düzeltilmedi.” ifadesini kullandı.

Özellikle ocak, şubat ve mart aylarında seyrüsefer ödemesi yapan vatandaşların mağdur edildiğini söyleyen Özersay, “Hükümet, hatalı uygulamasından kaynaklanan farkı bu kişilere ne iade etti ne de sonraki seyrüsefer ödemelerinden düşeceğine dair bir düzenleme yaptı.” şeklinde konuştu.

Hükümetin eski tüzüğü yürürlükten kaldırarak yeni bir tüzük çıkarmasının, açılan davaların sürdürülebilirliğini zora sokmayı amaçladığını ileri süren Özersay, “Yasadışılığı tamamen ortadan kaldırmak yerine sadece bir kısmını düzelterek davalarımızı etkisiz hale getirmeye çalıştılar” dedi.

Hükümete açık çağrıda bulunan Özersay, seyrüsefer ücretlerinin olması gerektiği şekilde düzenlenmesini istedi.

“Şu ana kadar ödeme yapan vatandaşlara da farklarını ya iade edin ya da bir sonraki ödemeden düşeceğinize dair güvence verin.” diyen Özersay, aksi takdirde "hukuksuzluğun" devam edeceğini belirtti.