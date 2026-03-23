Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CTP’yi eleştirdi.

Özersay, CTP’nin daha önce sahte diploma iddialarıyla gündeme gelen bir UBP milletvekilinin Avrupa Parlamentosu’na gönderilmesine Meclis’te oybirliğiyle destek verdiğini, tepkiler sonrası ise UBP’yi kararını gözden geçirmeye çağırdığını hatırlattı.

Benzer bir durumun 3500 dönümlük orman arazisinin İstanbul Teknik Üniversitesi’ne verilmesi kararında da yaşandığını belirten Özersay, CTP’nin bu karara da Meclis’te destek verdiğini, ardından gelen tepkiler üzerine hükümete yasa tasarısını geri çekme çağrısı yaptığını ifade etti.

Özersay paylaşımında, bu tutumu eleştirerek “Geçti Bor’un pazarı” ifadesini kullandı.