Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), 39'uncu Olağan Kurultayı bugün Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Mevcut genel başkan ve tek aday Genel Başkan Özgür Özel'in ikinci gün açılış konuşmasının ardından seçim 15.30'da başladı.

Buna göre, Özgür Özel, bin 333 geçerli oyun tamamını aldı ve 4'üncü kez genel başkan oldu. 24 oy da geçersiz sayıldı.

Böylece Özel, 4'üncü kez üst üste genel başkanlığa seçilmiş oldu.

Kurultay yarın üçüncü gününde devam edecek.

CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'nda genel başkan adaylığı için tek başvuruyu Genel Başkan Özgür Özel yaptı.

Özel, "Bize ömür biçenler oldu, dayanamazlar, teslim olacaklar dediler. Bin kere budadılar körpe dallarımızı yine çiçekteyiz, meyvedeyiz. Hepiniz CHP'nin muhalefetteki son kurultayına hoş geldiniz!" diye konuştu.

Özel "Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ateş söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir, bundan sonra da yetmeyecektir. Söz verdiğimiz gibi ilk seçimde partimizi 47 yıl sonra Türkiye'nin birinci partisi yaptık. Alınamaz denen yerleri kazandık. Örgütümüz ve milletimizle başardık bunu. Partimizi yeniden sokağa, meydanlara ısındırdık. Dedi.