İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet güçleri sabah erken saatlerden bu yana İmamoğlu’nun konutunda arama yapıyor.

Operasyona CHP’den açıklama geldi.

Genel Başkan Özgür Özel, “Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.” dedi.

“Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.” ifadesini kullanan Özel, “Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...” değerlendirmesinde bulundu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

“Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak.

Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak.”