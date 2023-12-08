CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Ancak gündemde yerel seçimlerin olduğu ifade ediliyor.

CHP'de aday adaylığı başvuruları çarşamba günü sona erdi ve 16 bine yakın aday adayı başvuru yaptı. Özel ve Kılıçdaroğlu'nun, sürece ilişkin istişarede bulunduğu öğrenildi.

İyi Parti'nin Özgür Özel'in iş birliği önerisini reddetmesinin ardından son durumun da değerlendirildiği belirtiliyor.

Kadın kollarıyla buluştu

Özgür Özel, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle de bir araya geldi. Toplantıda yerel seçim hazırlıkları ve tüzük değişikliği görüşüldü.