Diyabet Derneği, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Salonunda “Özgürlüğe Açılan Kapı; Diyabet Teknolojileri” konferansı düzenledi.

Saat 10:30 de başlayan konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Temel Yılmaz ve Prof. Dr. Rüveyde Bundak katıldı.

Prof. Dr. Temel Yılmaz konferansta yaptığı sunumda teknolojinin gelişmesiyle birlikte yıllardan beridir yanlış tedaviler yapıldığının anlaşıldığını belirtti.

Prof. Dr. Rüveyde Bundak da gerçekleştirdiği sunumunda diyabetin daha da artmaması için çocuk yaştan kontrolün önemine değindi.