Bağımsızlık Yolu (BY) Omorfo Bölge Sorumlusu Celal Özkızan, Kuzey Kıbrıs’taki bankaların yüzde 70 kârlılık oranıyla çalıştığını belirterek, bunun dünyada eşi benzeri olmadığını kaydetti.

Özkızan, KKTC Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verileri üzerine hazırlanan bankacılık özkaynak karlılığını gösteren grafikle ilgili yazılı açıklama yaptı. Özkızan, bankaların net kârının, öz sermayesine oranını gösteren bu grafiğe göre, Kuzey Kıbrıs’taki bankaların kârlılığının, Türkiye’deki bankaların çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’taki bankaların yüzde 70 kârlılık ile çalıştığını belirten Özkızan,“Dünyada eşi benzeri yok. İngiltere’de bu oran yüzde 10’un altında, ABD’de yüzde 15’in altında, AB’nin son 10 yıllık ortalaması yüzde 5 civarı, Güney Afrika’da ve Brezilya’da yüzde 15, Japonya’da yüzde 5, Kenya’da yüzde 25’in altında.” dedi.

Dünya ortalamasının yüzde 10 civarında olduğunu ifade eden Özkızan, Güney Kıbrıs’ta ise son on yılın ortalamasının yüzde 10’un altında olduğunu belirtti.