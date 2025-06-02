Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın "topluma ihanet olduğunu" savundu.

Özkunt yaptığı yazılı açıklamada, “KKTC’nin, büyük nakit akışları, toplu emlak alımları, şişirilmiş lüks araç piyasası, denetimsiz döviz hareketleri, sanal bahis ve kumar yoluyla tam anlamıyla bir kara para ülkesine dönüştürüldüğünü” iddia etti.

Hükümetin izlediği politikayı eleştiren Özkunt, Meclis gündemine alınan Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nın, "ülkeyi kara para aklama merkezine" dönüştürecek bir adım olduğunu savundu.

Tasarının, okulların yanına kumarhane açılmasına imkân tanıdığını ve yatak kapasitesi yeterli olmayan onlarca oteli daha kumarhane sahibi yapmayı öngördüğünü ileri süren Özkunt, tasarının, KKTC vatandaşlarının fiilen kumarhanelere girişini mümkün kıldığını söyledi.

“Açıkça uyarıyoruz. Bu düzenleme topluma karşı işlenmiş büyük bir ihanettir” diyen Özkunt, şu ifadeleri kullandı:

“10’uncu dönem Cumhuriyet Meclisi, söz konusu yasayı geçirmesi halinde toplumsal tarihin en karanlık sayfaları arasında yerini alacaktır. Yasaya destek veren milletvekilleri ise gelecek kuşaklara karşı ağır bir vebal altında kalacaktır. Karanlık işlerden derhal vazgeçin ve bir an önce toplumsal sorumluluklarınızı hatırlayın. Bu toplumun geleceğini karartmaya hakkınız yok.”