Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) Başkanı Necati Özsoy 2024 yılının son gününde mesaj yayımlayarak 2025'e büyük beklentiler ve umutlarla gireceklerini vurguladı. Özsoy mesajında, "Sevinç ve üzüntüleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni hedef ve yeni umutlarla 2025 yılına girmenin heyecanını yaşıyoruz. 2024 yılında birçok acı yaşandı. Dünyada insanlık dışı savaşların son bulması en büyük dileğimiz.

KTSYD ailesi olarak, sporda, dostluk, barış ve kardeşlik gibi önemli değerlerden vazgeçmeden, saygı ve sevgi ruhunu her şeyin üstünde tutmak, yeni yılda da en büyük dileğimizdir.

2025 yılında ülkemiz gençliğine uygulanan spor ambargolarının son bulması için gerekli adımların da bir an önce atılmasını umut ediyoruz" dedi.

Özsoy açıklamasının sonunda 2025’in özelde tüm spor kamuoyuna genelde ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.