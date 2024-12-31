Dünyanın kültürel süper gücü olarak kabul edilen İtalya, yıllar içinde sanat, müzik, moda ve spor alanlarında halka mal olmuş çok sayıda isim yetiştirdi.

Bu isimler arasında yer alan yazar ve düşünür Umberto Eco, "bilge insanı" şu şekilde tanımlar: "Bilge insan, ayrım gözetmeyen insandır; nereden gelirse gelsin, ışık zerreciklerini bir araya getiren insandır."

Dünyanın kültürel miras rezervlerine öncülük eden İtalya'nın yetiştirdiği önemli futbol adamlarından Ancelotti ise şampiyonluklarla dolu kariyeri boyunca sergilediği futbol yaklaşımı sayesinde vatandaşı Eco'nun "bilge insan" tanımının futbol dünyasındaki yansıması olarak göze çarpıyor.

Futbol bilgisi ve her dönem sahip olduğu kadrolarla en başarılı oyunu ortaya koymasıyla öne çıkan Ancelotti, kariyeri boyunca elindeki "ışık zerreciklerini" en verimli şekilde bir araya getirip uyguladığı farklı taktik anlayışlarla sonuca ulaşmasıyla biliniyor.

"2024'ün mü, tüm zamanların mı en iyisi?"

"Futbol tarihinin en başarılı teknik direktörü kim?" sorusuna karşılık akla gelebilecek birkaç isimden biri şüphesiz Carlo Ancelotti.

Öyle ki Ancelotti, kupalarla dolu başarılı futbolculuk dönemini daha da başarılı teknik direktörlük kariyeriyle sürdürüyor.

Tecrübeli teknik adam, Real Madrid'in başında 2024'ü LaLiga, İspanya Süper Kupa, UEFA Süper Kupa, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kıtalararası Kupa olmak üzere 5 kupa zaferiyle tamamladı.

Altın Top ve FIFA En İyiler ödül törenlerinde yılın en iyi teknik direktörü seçilen 65 yaşındaki Ancelotti, 2024'te bu ünvanı fazlasıyla hak etti.

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik adam olma başarısı gösteren Ancelotti'nin 5'i Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 31 kupa zaferi ise tüm zamanların en iyi teknik direktörü değerlendirmesine alınmayı hak ettiğini gösteriyor.