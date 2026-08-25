Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Meclisin daveti üzerine KKTC'ye gelen Almanya Federal Meclisi Alternative für Deutschland (AfD) Milletvekili Maximilian Krah'ı kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Krah’a, Cumhuriyet Meclisi AKPA Temsilcisi, Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy eşlik etti.

-Öztürkler: “Dünyadaki tüm milletvekilleri buraya gelsin, bizimle temas kursun”

Kabulde konuşan Öztürkler, Cumhuriyet Meclisi’nin, Alman parlamenterleri KKTC’de incelemelerde bulunmak ve çalışma ziyareti gerçekleştirmek üzere davet ettiğini söyledi.

Bu çağrının Alman Federal Meclisi İnsan Hakları ve İnsani Yardım Komisyonu tarafından iki kez reddedilmesini üzüntüyle karşıladıklarını belirten Öztürkler, Krah’ın daha önce AKPA üyeliği yaptığını ve hala Alman Federal Meclisi Avrupa Birliği İşleri Komisyonu’nda görev aldığını belirterek, ziyaretin önemine dikkat çekti.

Krah’ın KKTC’de gerçekleştireceği temasların, Kıbrıs Türk halkının yıllardır maruz bırakıldığı haksız izolasyonların ve seyahatten uluslararası spora kadar hayatın birçok alanında karşılaştığı engellerin Avrupa’da, Alman kamuoyunda daha geniş kesimlere anlatılmasına katkı sağlayacağını kaydeden Öztürkler, bunların, artık dünya tarafından görülmesi gerektiğini vurguladı.

Öztürkler, “Alman milletvekilinin cesaretini, yüreğini ve Kıbrıs Türk halkına karşı gösterdiği duruşu saygıyla selamlıyorum” dedi.

Hasan Taçoy’un Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi ziyaretleri sırasında kurduğu parlamentolar arası ilişkilerin ve geliştirdiği temasların önemine işaret eden Öztürkler, Krah’ın ziyaretinin de bu çalışmaların bir sonucu olduğunu kaydetti.

İnsan hakları, Avrupa Birliği’nin oluşturmak istediği güvenlik ortamı ve uluslararası hukukun önemine vurgu yapan Öztürkler, dünyada güçlünün kurallarının geçerli olduğunu ve Kıbrıs Türk halkının mağdur edildiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkına uygulanan haksız izolasyonların kaldırılması çağrısında bulunan Öztürkler, “Dünyadaki tüm milletvekilleri buraya gelsin, bizimle temas kursun, incelemeler yapsın, burada gördüklerini raporlasın. Biz bunlara açığız. Ancak doğrudan temas ve ilişki kurulmasını, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına saygı gösterilmesini istiyoruz.” dedi.

Öztürkler, Krah’ın KKTC’de önemli çalışmalar yapacağına ve ülkesine olumlu sonuçlarla döneceğine inandığını belirterek ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

-Krah: “Buraya gelip gerçekleri görmek ve konuşmak istemiyorlar”

Kabulde konuşan Almanya Federal Meclisi Alternative für Deutschland (AfD) Milletvekili Maximilian Krah da Öztürkler’in söylediklerine katıldığını belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın yaşadıklarının tarihsel boyutunu bildiklerini kaydetti.

Krah, Kıbrıs’ta bir çözüm isteniyorsa tarafların bir araya gelerek bütün konuları doğrudan konuşması gerektiğini söyledi.

KKTC’ye gerçekleştirdiği ziyarete büyük bir muhalefet gösterildiğini ifade eden Krah, bunun temel nedeninin bazı çevrelerin çözüm istememesi olduğunu belirtti ve "Buraya gelip gerçekleri görmek ve konuşmak istemiyorlar” dedi.

Kıbrıslı Türklerin yaşadığı sıkıntıların kabul edilemez boyutta olduğunu belirten Krah, ikinci bir pasaportları olmadan dünyanın hiçbir yerine seyahat edemediklerini ve uluslararası spor müsabakalarına katılamadıklarını kaydetti.

Almanya’nın çıkarlarını gözeten bir milletvekili olduğunu vurgulayan Krah, bölgedeki düzensizlik ve istikrarsızlığın dünya güvenliği açısından önemli olduğunu söyleyerek, bu durumun ekonomik gelişmeyi engellediğini ve bölgesel güvenliği tehlikeye attığını ifade etti.

Sorunun çözülmesi yönündeki baskının her geçen gün arttığını dile getiren Krah, “Artık bu meselenin çözüme kavuşması gerektiğine inanıyorum. Çünkü çözüm isteyenlerin sayısı, çözümü engellemek isteyenlerden daha fazladır. Ben de bu ilerlemenin bir parçası olmak istiyorum.” dedi.

-Taçoy: “Amaç yaşadığımız zorlukları dünyaya anlatmak”

Kabulde konuşan Cumhuriyet Meclisi AKPA Temsilcisi ve Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy da davetinden dolayı Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’e teşekkür etti.

Taçoy, söz konusu davet yapılmasaydı Almanya Federal Meclisi Alternative für Deutschland (AfD) Milletvekili Maximilian Krah’ın KKTC’ye gelemeyeceğini belirterek, Krah’ın birçok engellemeye rağmen medeni cesaret göstererek ülkeye geldiğini söyledi.

Krah’ın KKTC’de yaşananları yerinde görmek, incelemek ve anlamak amacıyla ziyarette bulunduğunu ifade eden Taçoy, temasları kapsamında birçok kurum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiyle görüşeceğini kaydetti.

Taçoy, “Amaç, Kıbrıs Türk halkının ne yaşadığını, KKTC’nin hangi engellerle karşılaştığını ve Güney’in uyguladığı politikaların etkilerini dünyanın daha iyi anlayabilmesini sağlamaktır” dedi.

Kıbrıs Türk halkının kırmızı çizgileri bulunduğunu dile getiren Taçoy, bu çizgilerden vazgeçmeden haklı davayı Avrupa’da anlatmak ve çözüm yolları üretmek zorunda olduklarını söyledi. Taçoy, bunun ülkenin kendilerine yüklediği bir sorumluluk ve Cumhuriyet Meclisi tarafından verilen görevlerin devamı olduğunu ifade etti.