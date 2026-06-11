Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin Dış Basın Birliği’nde düzenlediği etkinliğe katılarak, Basın Konseyi’nin yeni vizyonunun KKTC için önemli bir adım olduğunu ifade etti

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, toplantıda, Konsey’in 2026 vizyonu kapsamında hayata geçirilecek yeni projeler tanıtıldı.

Etkinlikte, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Dr. Recep Şehitoğlu ve Dış Basın Birliği Başkanı Burhan Canbaz da hazır bulundu.

-Öztürkler

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, etkinlikte yaptığı konuşmada, Basın Konseyi’nin kurucusu İsmet Kotak’ı saygıyla anarak, Kotak’ın Kıbrıs Türk halkına, basına ve bakanlık yaptığı dönemde verdiği emeklerinin unutulamayacağını vurguladı.

Konsey’in yeniden hareketlendiğini, kurumsal yapısının dimdik ayakta olduğunu belirten Öztürkler, bir süredir kabuğuna çekilmiş yapının artık daha etkili bir noktada yer alacağına inanç belirtti.

Öztürkler, ayrıca, Konsey’in yeni kuşakların yetiştirilmesi adına vereceği katkıların da çok kıymetli olduğunu kaydetti.

-Aker

Kıbrıs Türk Basın Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şule Aker de yaptığı konuşmada, Konsey’in kurucusu İsmet Kotak’ı anarak, onun basının içinden gelen biri olarak çok zor günlerden geçtiğini ve canla başla çalıştığını belirterek, “Çok kararlı, çok zeki bir insandı. Kıbrıs Türk Basın Konseyi’nin kurulmasında öncülük etti” dedi.

Aker, basın etik ilkelerinin KKTC’de yerleşmesi için kendilerinin de önemli çaba gösterdiğini belirtti. Geçmişte, basının bakış açısının farklı olduğunu, uygulamalarda eksiklikler bulunduğunu hatırlatan Aker, Konsey’in bu eksikleri gidererek etik standartların kökleşmesine öncülük ettiğini vurguladı.

-Tokel

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Tokel de, Kıbrıs Türk halkının basına özel önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Tokel, “Halkımız, dünyada sesi en az duyulabilen toplumlardan biridir. Bu nedenle çok daha güçlü, çok daha sorumlu, sesini gür çıkaran bir basına ihtiyacımız var” dedi.

Tokel, izolasyonlar altında ezilen Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında yaşadığı zorlukları hatırlatarak, bu dönemde basının üstlendiği kritik role dikkat çekti.

Tokel, “Kolay değildi; halkı kenetlemek, bayrak uğruna mücadeleyi aktarmak kolay değildi. Bu noktada, Kıbrıs Türk basınının çok ciddi emekleri ve mücadelesi vardır” ifadelerini kullandı.