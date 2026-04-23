Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını çok eskiden beri benimsemiş, bu değerleri varoluş mücadelesinin en temel dayanaklarından biri haline getirmiştir.

Atatürk’ün çağdaşlık, bağımsızlık ve egemenlik anlayışı, bugünlere ulaşmamızda yol gösterici olmuş; bu bilinç nesilden nesle aktarılmıştır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, Kıbrıs Türk halkının da egemenlik iradesinin, özgürlük tutkusunun ve geleceğe olan inancının simgesidir. Bu anlamlı gün, halkımız için tarihsel bağlarımızın, ortak değerlerimizin ve güçlü dayanışmamızın en önemli göstergelerinden biridir.

Bizler, çocuklarımızın daha güçlü, daha müreffeh ve daha aydınlık bir ülkede yaşamaları için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızın huzur, güven ve refah içerisinde büyüyebileceği bir gelecek inşa etmek, en büyük sorumluluğumuz ve önceliğimizdir.

Kıbrıs adasında geçmişte yaşanan karanlık günlerden aldığımız derslerle, çocuklarımızın bir daha benzer acılar yaşamaması adına geleceğimizi sağlam temeller üzerine kurma kararlılığındayız. Tarihten aldığımız güçle, barışın, huzurun ve istikrarın hâkim olduğu bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz.

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 23 Nisan’ı çocuklara armağan etmesi, çocuklara verdiği değerin ve duyduğu güvenin en açık göstergesidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir gelecek diliyorum.”