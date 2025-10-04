Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Mühendisler Derneği Başkanı Yaşar Yekebağcı ve beraberindeki heyeti Meclis’te kabul etti.

Meclis Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede enerji politikaları, mühendislik alanındaki gelişmeler ve Türk dünyasının stratejik iş birlikleri ele alındı.

Öztürkler, Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının bölgesel dengeler açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Petrol ve doğal gaz gibi kaynaklarda hakkımız olanı Anavatanımız Türkiye ile birlikte alacağız. Türkiye bu alanda bir enerji terminali konumundadır.” dedi.

Türk dünyasının enerji alanında giderek güçlendiğini belirten Öztürkler, “Biz, Doğu Akdeniz’in gazı ve petrolünün Türkiye üzerinden dünyaya dağıtılması gerektiğine inanıyoruz. Bu sadece ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir zorunluluktur.” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs, İsrail ve Yunanistan’ın bölgeye yönelik enerji projelerine de değinen Öztürkler, “Bugüne kadar ortaya konan birçok proje fizibilite açısından çökmüştür. Alanında uzman isimler bu projelerin teknik olarak uygulanabilir olmadığını açıkça dile getiriyor. Bu da bize mühendislik biliminin ne kadar hayati olduğunu gösteriyor.” dedi.

Öztürkler, Türk Dünyası 3. Uluslararası Mühendislik Zirvesi’nin bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Zirvenin 6–8 Ekim tarihleri arasında “Teknoloji ve Mühendislik” temasıyla gerçekleştirileceğini belirten Öztürkler, bu organizasyonun Türk coğrafyasındaki mühendisleri ortak bir vizyon etrafında buluşturacağını ifade etti.

Öztürkler, Türk Mühendisler Derneği’nin çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, “Enerji, teknoloji ve mühendislik alanında Türk dünyasının ortak akıl üretmesi, bölgesel kalkınma ve güvenlik açısından stratejik bir adımdır.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

Türk Mühendisler Derneği Başkanı Yaşar Yekebağcı, da derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi, Başkan Öztürkler’i Türk Dünyası 3. Uluslararası Mühendislik Zirvesi’ne davet etti.

Konuşmaların ardından hediye teatisinde bulunuldu.