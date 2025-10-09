Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, e meklilere huzurlu bir yaşam sunmaının devletin temel görevi olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclis'inden verilen bilgiye göre, Meclis Başkanı Öztürkler Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Başkanı Özer Çelik ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Dernekte yer alan görüşmede; emeklilerin yaşam koşulları, sosyal hakları ve toplumsal katkıları değerlendirildi.

Öztürkler görüşmede yaptığı konuşmada, emeklilere rahat, huzurlu ve onurlu bir yaşam sunmanın devletin asli görevlerinden biri olduğuna işaret ederek, devletin sosyal sorumluluk anlayışıyla hareket ettiğini ifade etti.

Öztürkler, “Devletimiz kendi çatısı altında emeklilerimizi kimseye muhtaç etmemek için tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bu yaklaşım, sosyal adaletin ve toplumsal dayanışmanın en somut göstergesidir. Devletimize genci, kadını, erkeği, emeklisi, çalışanı herkes el birliğiyle sahip çıkmalı” dedi.

Emeklilerin, geçmişte verdikleri hizmetlerle ülkeye yön veren birikimli bireyler olduğunu, emeklilerin refahını artırmaya yönelik her adımın, toplumsal huzura katkı sağlayacağını kaydeden Öztürkler, “Emeklilerimizden aldığımız bayrağı, onların yıllarca süren emeğiyle dalgalanan bu kutsal mirası, aynı özveriyle, aynı inançla taşımaya kararlıyız. Her adımımızda onların izini takip ediyor, geleceğe daha güçlü bir toplum bırakmak için çalışıyoruz. Çünkü bu bayrak, sadece bir sembol değil, bir sorumluluk, bir onur.” şeklinde konuştu.

Emeklilerin talep ve önerilerinin de konuşulduğu görüşmede Öztürkler, emeklilerin görüşlerini “Karşılıklı anlayış ve çözüm odaklı bir diyalog zemini” olarak değerlendirdi.

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Özer Çelik de, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve emeklilerin sorunlarının doğrudan muhataplarıyla paylaşılmasının önemine işaret etti.