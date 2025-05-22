Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Budapeşte’de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi’nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC’ye tam üyelik konusunda yaptığı açıklamanın kendilerine büyük güç verdiğini ifade etti.

Erdoğan’a verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür eden Öztürkler, Türk dünyasındaki birlik ve dayanışmayı güçlendirmek açısından KKTC’nin tam üyeliğinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Bir Avrupa Birliği ülkesi Macaristan’da KKTC’nin adının zikredilmesi ve Sayın Erdoğan’ın tam üyelik yolundaki mesajı, dünyaya gerçekliğimizi bir kez daha göstermiştir" diye konuşan Öztürkler, KKTC’nin yalnızca siyasi ve diplomatik bir gerçeklik değil, aynı zamanda Türk dünyasının kopmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Öztürkler, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde KKTC’nin hak ettiği yeri alması gerektiğini de belirtti.

-Öztürkler'in Güneydoğu Anadolu temasları sürüyor...

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Öztürkler, Güneydoğu Anadolu temasları çerçevesinde ikinci durağı olarak Diyarbakır’ı ziyaret etti.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu’na nezaket ziyaretinde bulunan Öztürkler, valilik anı defterini imzaladı.

-"Terörsüz Türkiye' vizyonu bölge ülkelerinin de huzur ve istikrarına katkı sağlayacak"

Ziyarette yaptığı konuşmada, Diyarbakır’ın her geçen gün gelişen, büyüyen ve tarihî, doğal ve kültürel dokusuyla bir cazibe merkezi hâline geldiğini belirten Öztürkler, “Terörsüz Türkiye” yolunda atılan adımların bölgeye büyük bir ivme kazandıracağını kaydetti. Öztürkler "Terörsüz Türkiye" vizyonunun yalnızca Anavatan Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin de huzur ve istikrarına katkı sağlayacağını vurguladı.

Öztürkler, özellikle Diyarbakır’da açıklanan dev enerji rezervinin Türkiye’nin bağımsız ve güçlü geleceği için yeni fırsatlar sunduğunu belirterek, güven ve istikrar ortamının oluşturduğu büyük değişimin ekonomiye de ivme katacağına dikkat çekti.

Öztürkler, terörden arındırılmış bir Türkiye’nin yalnızca güvenlik açısından değil, ekonomik ve sosyal kalkınma yönünden de büyük kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

Türkiye’nin huzur ve istikrar içinde yol almasının, tüm bölgelerin eşit derecede gelişmesine katkı sağlayacağını belirten Öztürkler, yatırımların artması, eğitim fırsatlarının genişlemesi ve ekonomik kalkınmanın hızlanmasının "Terörsüz Türkiye" vizyonunun en büyük göstergesi olduğunu dile getirdi.

Öztürkler, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın, Diyarbakır’da 6,1 milyar varillik bir petrol rezervinin tahmin edildiğini açıkladığını hatırlatarak, bu miktarın Türkiye’ye 15 yıl yetebilecek bir potansiyel taşıyor olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

- Zorluoğlu: "Bu ziyaret, iş birliği ve dostlukların geliştirilmesi açısından önemli bir adım"

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler’i ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, bu ziyaretin iş birliği ve dostlukların geliştirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından, karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

Öztürkler’e Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen eşlik etti.