Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Gaziantep ziyareti kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, görüşmede, KKTC ve Gaziantep arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkiler ele alınırken, belediyecilik çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Öztürkler’e Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreteri Seral Fırat ile KKTC Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen eşlik etti.

Belediyeye gelişi sırasında Başkan Şahin tarafından karşılanan Öztürkler, Gaziantep’in gelişen altyapısı, sanayisi ve turizmiyle sosyal belediyeciliğe örnek bir şehir haline geldiğini söyledi.

Öztürkler, Gaziantep’in örnek gösterilen projeler hayata geçirdiğini ve bu deneyimlerin KKTC’ye katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Bugün Gaziantep Üniversitesi’nde "Mavi Vatan ve Kıbrıs" konulu bir konferans vermesi beklenen Öztürkler, bölgesel ve uluslararası deniz yetki alanları ile Kıbrıs’ın stratejik konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.