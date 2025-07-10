Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Güney Kıbrıs’a gelen liderlerin KKTC’ye yönelik tutumlarını eleştirerek, “Burada egemen bir devlet vardır. Uzaktan ve varillerin arkasından bakmasınlar, gelsinler görsünler. Kapımız onlara açık” dedi.

Güney Kıbrıs’ın tehlikeli oyunlar peşinde koşarak yabancı askeri güçlere kapılarını açmasının Kıbrıs’ı bir anda savaşın eşiğine getirebileceğini de söyleyen Öztürkler, bu gelişmelerin dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye Öztürkler, Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü ve beraberindekini kabulünde bölgesel gelişmeler ve güvenlik konularına dair açıklamalarda bulundu.

Emekli polislerin kamu düzenine yıllarca verdikleri hizmetler için teşekkür eden Öztürkler, polislik mesleğinin büyük fedakârlık gerektirdiğini vurguladı.

Ziya Öztürkler, “Uzun yıllar polis teşkilatında görev yapmak kolay değildir. Sizler kamu vicdanını koruma noktasında bir ömür harcadınız ve halkımıza güven verdiniz. Bu hizmetleriniz her zaman takdirle anılacaktır” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs’ın son dönemde ABD ve İsrail ile askeri iş birliklerini artırmasını eleştiren Öztürkler, bu tür adımların bölge barışını tehdit ettiğini belirtti.

-"Buyursunlar gelsinler"

Öztürkler, “Güney Kıbrıs’ın tehlikeli oyunlar peşinde koşarak yabancı askeri güçlere kapılarını açması, bizi bir anda savaşın eşiğine getirebilir. Bu gelişmeler dikkatle izlenmelidir” dedi.

Bazı yabancı liderlerin KKTC’ye yönelik tutumlarını da eleştiren Öztürkler, şunları da kaydetti:

“Hindistan Başbakanı terastan, Lübnan Başbakanı ise varillerin arasından bakıyor. Bu yaklaşım, Kıbrıs Türk halkının iradesini görmezden gelmektir. Uzaktan bakmalarına gerek yoktur. Buyursunlar gelsinler, buradaki devleti yerinde görsünler. Biz onları davet ediyoruz.”

-Atasü

Emekli Polisler Derneği Başkanı Birol Atasü da, derneğin çalışmaları hakkında Öztürkler’e bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Meclis Başkanı Öztürkler, konuk heyete Cumhuriyet Meclisi binasını da gezdirdi.